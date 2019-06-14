В Сочи мужчина упал в реку и сломал руку

Краснодарский край

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Сочинские спасатели 14 июня помогли мужчине, который получил травму, упав с моста

В ночь на 14 июня в МЧС сообщили, что в реку Сочи в районе Ривьерского моста упал мужчина, ему требуется помощь. 

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Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшего в воде. У него оказалась поломана рука. При помощи альпинистского снаряжения и лестницы мужчину подняли на набережную и передали врачам скорой помощи.

Данные пострадавшего неизвестны, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в конце апреля в Сочи сотрудники МЧС помогли 38-летней женщине, которая упала с виадука.

МЧС Несчастные случаи Сочи
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