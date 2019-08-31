В Сочи под мостом нашли тело девушки

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 31 августа обнаружили мертвую девушку

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Прохожие заметили тело девушки без признаков жизни под Верещагинским виадуком (Светлановским мостом) и вызвали скорую помощь и полицию. 

Личность погибшей установили — это 24-летняя местная жительница. 

Верещагинский виадук — автодорожный мост, построенный в 1935 году. Его длина — 220 метров, ширина — 18 метров, высота — 27 метров.

Верещагинский виадук — автодорожный мост, построенный в 1935 году. Его длина — 220 метров, ширина — 18 метров, высота — 27 метров.

По факту случившегося в следственном комитете назначили доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, причины и обстоятельства гибели девушки устанавливаются. По окончании проверки будет принто процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Со Светлановского моста люди падают регулярно, обычно такие случаи заканчиваются смертельным исходом, однако известны случаи, когда человек выживал. Так, в 2014 году с виадука упала девушка-подросток, тогда «Вести Сочи» сообщили, что падение с 30-метровой высоты в том месте впервые обошлось без летального исхода. В апреле 2019 года с моста сорвалась 38-летняя женщина, она также выжила.

смерть Сочи

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