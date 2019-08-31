В Сочи под мостом нашли тело девушки

По факту случившегося в следственном комитете назначили доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, причины и обстоятельства гибели девушки устанавливаются. По окончании проверки будет принто процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Со Светлановского моста люди падают регулярно, обычно такие случаи заканчиваются смертельным исходом, однако известны случаи, когда человек выживал. Так, в 2014 году с виадука упала девушка-подросток, тогда «Вести Сочи» сообщили, что падение с 30-метровой высоты в том месте впервые обошлось без летального исхода. В апреле 2019 года с моста сорвалась 38-летняя женщина, она также выжила.