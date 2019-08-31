В Сочи под мостом нашли тело девушки
В Сочи в ночь на 31 августа обнаружили мертвую девушку
Прохожие заметили тело девушки без признаков жизни под Верещагинским виадуком (Светлановским мостом) и вызвали скорую помощь и полицию.
Личность погибшей установили — это 24-летняя местная жительница.
По факту случившегося в следственном комитете назначили доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, причины и обстоятельства гибели девушки устанавливаются. По окончании проверки будет принто процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Со Светлановского моста люди падают регулярно, обычно такие случаи заканчиваются смертельным исходом, однако известны случаи, когда человек выживал. Так, в 2014 году с виадука упала девушка-подросток, тогда «Вести Сочи» сообщили, что падение с 30-метровой высоты в том месте впервые обошлось без летального исхода. В апреле 2019 года с моста сорвалась 38-летняя женщина, она также выжила.
Читайте также
Организаторы краснодарских событий о закулисье городских праздников
В Сочи прошло закрытие «Новой волны — 2019». Фоторепортаж
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.