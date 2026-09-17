Землетрясение и сирены: в районе Новороссийска ночью зафиксировали подземные толчки

17 сентября в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что ночью в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 41 км от Новороссийска и в 12 км к юго-западу от станицы Варениковской — это в 20 км на северо-восток от Анапы.

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