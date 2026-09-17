Землетрясение и сирены: в районе Новороссийска ночью зафиксировали подземные толчки
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
17 сентября в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что ночью в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 41 км от Новороссийска и в 12 км к юго-западу от станицы Варениковской — это в 20 км на северо-восток от Анапы.
Жители Абрау-Дюрсо рассказали в соцсетях, что первый толчок ощутили в 01:31 — в домах задрожали стены и мебель.
Осень на Кубань пока не придет:
По данным краевого ГУ МЧС, сигнал о сейсмособытии поступил в 06:20, а эпицентр находился в районе станицы Гостагаевской. Жалоб от населения не поступало.
По словам жителей Новороссийска, ночь для них выдалась тревожной не только из-за сейсмической активности. В городе параллельно объявляли угрозу атаки БПЛА. Сирену включали дважды, а отменили опасность к 03:07. В результате падения обломков беспилотника в Новороссийске загорелось предприятие. Никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, в начале лета у берегов Крыма произошло десять землетрясений.