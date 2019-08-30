Первая в Краснодаре интерактивная территория для игр и еще девять площадок появятся в сквере «Фестивальном»

Сейчас работы в сквере на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова выполнены уже на 70%. В мэрии города рассказали, что в «Фестивальном» будет максимальное для Краснодара количество игровых площадок.

«"Фестивальный" расположен в центре многоэтажной жилой застройки, где много семей с детьми. Поэтому в рамках работ по нацпроекту в этом году, еще во время обсуждения проекта вместе с жителями, решили именно здесь установить самое большое количество игровых площадок — для детей разных возрастов. В том числе в сквере разместим первую в столице Кубани уличную интерактивную площадку со светодиодной подсветкой», — отметил замглавы Краснодара Андрей Дорошев.