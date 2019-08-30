Первая в Краснодаре интерактивная территория для игр и еще девять площадок появятся в сквере «Фестивальном»
В сквере «Фестивальном» в Краснодаре продолжаются работы по благоустройству
Сейчас работы в сквере на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова выполнены уже на 70%. В мэрии города рассказали, что в «Фестивальном» будет максимальное для Краснодара количество игровых площадок.
«"Фестивальный" расположен в центре многоэтажной жилой застройки, где много семей с детьми. Поэтому в рамках работ по нацпроекту в этом году, еще во время обсуждения проекта вместе с жителями, решили именно здесь установить самое большое количество игровых площадок — для детей разных возрастов. В том числе в сквере разместим первую в столице Кубани уличную интерактивную площадку со светодиодной подсветкой», — отметил замглавы Краснодара Андрей Дорошев.
Он уточнил, что это будет специальная площадка, где соединенные между собой полимерные плиты составят единый светодиодный экран с мягкой поверхностью. На нем смогут играть дети разных возрастов.
Всего в «Фестивальном» сделают девять игровых и одну спортивную площадку. Также в рамках благоустройства там установят 55 новых светильников и 113 лавочек, высадят более 100 деревьев и 2,4 тыс. кустарников. Общая площадь благоустройства составляет 1,7 га. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как писали Юга.ру, всего в 2019 году в рамках этого проекта благоустраивают четыре сквера и два бульвара. Их выбрали жители Краснодара во время рейтингового голосования в марте 2018 года. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли государственную экспертизу.
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