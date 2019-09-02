«Ростелеком» обеспечил связью фестиваль «Новая волна — 2019» в Сочи

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Компания «Ростелеком» пятый год подряд выступила цифровым партнером ежегодного музыкального фестиваля «Новая волна», который состоялся в Сочи в конце августа

Оператор связи развернул оптическую инфраструктуру с пропускной способностью до 1 Гбит/сек. Таким образом цифровой связью были обеспечены все площадки мероприятия, включая пресс-центр, входные билетные зоны и зрительный зал, режиссерские и технические службы, а также гримерные артистов.

Кроме того, компания предоставила организаторам в аренду ноутбуки и оргтехнику для работы аккредитационного центра. Также специалисты «Ростелекома» подключили более 50 точек бесплатного доступа Wi-Fi для гостей и участников фестиваля.

Смотрите фоторепортаж:

«"Новая волна" — яркое музыкальное событие, которое собирает множество зрителей и исполнителей. Все они хотят мгновенно делиться впечатлениями об увиденном, выкладывать фото- и видеоотчеты в соцсети. В то же время мы как организаторы должны обеспечить проведение фестиваля на должном уровне. Это было бы невозможно без поддержки "Ростелекома"», — сказал генеральный директор конкурса «Новая волна» Александр Румянцев.

Как сообщали Юга.ру, международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2019» стартовал в Сочи 24 августа. Закрытие состоялось 29 августа, на нем выступила британская поп-певица Рита Ора.

Интернет Концерты Мобильная связь Новая волна Связь Сочи Технологии Фестивали

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Из Краснодара в Китай впервые запустят прямые авиарейсы
В Анапе перебегавший трассу пенсионер попал под машину
В горах Мостовского района мужчина в дождь залез на дерево, чтобы спрятаться от медведей
В первые дни сентября на Кубани будет солнечно и жарко
«Чем чаще говорить про Беслан — тем лучше». Юрий Дудь выпустил большой документальный фильм о трагедии в Беслане
Пенсионерка за рулем легковушки погибла, врезавшись в КамАЗ под Кропоткиным

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале