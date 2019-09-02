«Ростелеком» обеспечил связью фестиваль «Новая волна — 2019» в Сочи
Компания «Ростелеком» пятый год подряд выступила цифровым партнером ежегодного музыкального фестиваля «Новая волна», который состоялся в Сочи в конце августа
Оператор связи развернул оптическую инфраструктуру с пропускной способностью до 1 Гбит/сек. Таким образом цифровой связью были обеспечены все площадки мероприятия, включая пресс-центр, входные билетные зоны и зрительный зал, режиссерские и технические службы, а также гримерные артистов.
Кроме того, компания предоставила организаторам в аренду ноутбуки и оргтехнику для работы аккредитационного центра. Также специалисты «Ростелекома» подключили более 50 точек бесплатного доступа Wi-Fi для гостей и участников фестиваля.
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«"Новая волна" — яркое музыкальное событие, которое собирает множество зрителей и исполнителей. Все они хотят мгновенно делиться впечатлениями об увиденном, выкладывать фото- и видеоотчеты в соцсети. В то же время мы как организаторы должны обеспечить проведение фестиваля на должном уровне. Это было бы невозможно без поддержки "Ростелекома"», — сказал генеральный директор конкурса «Новая волна» Александр Румянцев.
Как сообщали Юга.ру, международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2019» стартовал в Сочи 24 августа. Закрытие состоялось 29 августа, на нем выступила британская поп-певица Рита Ора.
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