«Ростелеком» обеспечил связью фестиваль «Новая волна — 2019» в Сочи

Компания «Ростелеком» пятый год подряд выступила цифровым партнером ежегодного музыкального фестиваля «Новая волна», который состоялся в Сочи в конце августа

Оператор связи развернул оптическую инфраструктуру с пропускной способностью до 1 Гбит/сек. Таким образом цифровой связью были обеспечены все площадки мероприятия, включая пресс-центр, входные билетные зоны и зрительный зал, режиссерские и технические службы, а также гримерные артистов.

Кроме того, компания предоставила организаторам в аренду ноутбуки и оргтехнику для работы аккредитационного центра. Также специалисты «Ростелекома» подключили более 50 точек бесплатного доступа Wi-Fi для гостей и участников фестиваля.