Как прошло открытие «Новой волны — 2019» в Сочи

Екатерина Лызлова,
Открытие «Новой волны 2019» в Сочи © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру

24 августа в Сочи стартовал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2019».

На сцене New Wave Hall в Олимпийском парке выступили Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Юсиф Айвазов, Димаш Куйдайберген, Maruv, Егор Крид, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие.

Конкурсантами «Новой волны» станут 13 молодых исполнителей — финалистов из 11 стран мира. Конкурс проходит в 18-й раз.

Как это было в прошлом году:

Как писали Юга.ру, в рамках церемонии закрытия конкурса 29 августа на курорте выступит британская поп-певица Рита Ора. 25 августа пройдет юбилейный вечер Игоря Крутого, посвященный 65-летию музыканта. Специальным гостем «Новой волны» в этом году станет уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.

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