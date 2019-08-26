Как прошло открытие «Новой волны — 2019» в Сочи

24 августа в Сочи стартовал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2019». На сцене New Wave Hall в Олимпийском парке выступили Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Юсиф Айвазов, Димаш Куйдайберген, Maruv, Егор Крид, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие. Конкурсантами «Новой волны» станут 13 молодых исполнителей — финалистов из 11 стран мира. Конкурс проходит в 18-й раз.

Как это было в прошлом году: Красная дорожка открытия «Новой волны — 2018»