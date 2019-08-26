Как прошло открытие «Новой волны — 2019» в Сочи
24 августа в Сочи стартовал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2019».
На сцене New Wave Hall в Олимпийском парке выступили Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Юсиф Айвазов, Димаш Куйдайберген, Maruv, Егор Крид, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие.
Конкурсантами «Новой волны» станут 13 молодых исполнителей — финалистов из 11 стран мира. Конкурс проходит в 18-й раз.
Как это было в прошлом году:
Как писали Юга.ру, в рамках церемонии закрытия конкурса 29 августа на курорте выступит британская поп-певица Рита Ора. 25 августа пройдет юбилейный вечер Игоря Крутого, посвященный 65-летию музыканта. Специальным гостем «Новой волны» в этом году станет уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.
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