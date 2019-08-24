Игорь Крутой и Димаш Кудайбергенов открыли конкурс «Новая волна 2019» в Сочи

Гала-концерт открытия начался с номера в исполнении казахского певца Димаша Кудайбергенова, которого называют новым Витасом. Ему аккомпанировал генеральный продюсер, председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

«Давайте считать конкурс "Новая волна" открытым», — объявил Крутой, встав из-за рояля.

Филипп Киркоров представил на концерте премьеру песни «Стеснение пропало». Он признался зрителям в особой любви к Сочи, так как именно на курорте познакомились его родители в 1954 году. На одном из концертов в дни конкурса Киркоров впервые исполнит свою новую песню «Лунный гость».

В первый конкурсный вечер на сцене New Wave Hall выступили Анна Нетребко, дуэт «2Маши», Дима Билан, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие.

В «Новой волне 2019» принимает участие 13 финалистов из 11 стран мира. Конкурс проходит в 18-й раз.

Как сообщали Юга.ру, в рамках церемонии закрытия песенного конкурса 29 августа выступит британская поп-певица Рита Ора. А 25 августа пройдет юбилейный вечер Игоря Крутого, посвященный его 65-летию. Специальным гостем события станет уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.