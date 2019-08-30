Финальным стало выступление британской поп-певицы Риты Оры. Из-за технических неполадок артистка смогла выйти на сцену только после третьего объявления ведущими. На несколько секунд зал даже погрузился в полную темноту, в которой был слышен мужской голос: «Рита, давай!». Ора исполнила три композиции, которые стали ярким завершением вечера.

Главным событием гала-концерта было награждение победителей и вручение им «Хрустальных волн». Победителем конкурса в этом году стала конкурсантка из Албании Инис Незири. Она получила приз — 3,5 млн рублей.

«С огромным удовольствием вручаю самой молодой участнице нашего конкурса», — сказал, преподнося награду, генеральный продюсер, председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Всего в «Новой волне» участвовали 13 финалистов из 11 стран мира.