Рита Ора закрыла «Новую волну — 2019» в Сочи
Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2019» завершился в Сочи 29 августа трехчасовым гала-концертом
Финальным стало выступление британской поп-певицы Риты Оры. Из-за технических неполадок артистка смогла выйти на сцену только после третьего объявления ведущими. На несколько секунд зал даже погрузился в полную темноту, в которой был слышен мужской голос: «Рита, давай!». Ора исполнила три композиции, которые стали ярким завершением вечера.
Главным событием гала-концерта было награждение победителей и вручение им «Хрустальных волн». Победителем конкурса в этом году стала конкурсантка из Албании Инис Незири. Она получила приз — 3,5 млн рублей.
«С огромным удовольствием вручаю самой молодой участнице нашего конкурса», — сказал, преподнося награду, генеральный продюсер, председатель жюри конкурса Игорь Крутой.
Всего в «Новой волне» участвовали 13 финалистов из 11 стран мира.
В рамках гала-концерта также выступили София Ротару, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Zivert, Лолита, Александр Буйнов, Олег Газманов, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Димаш Кудайберген, Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Жасмин, Нюша, Александр Ревва, Тимур Родригез, Feduk, Artik & Asti, «Отпетые мошенники», IOWA и другие.
Как сообщали Юга.ру, 28 августа на репетиции конкурса певец Филипп Киркоров нецензурно выразился в адрес организаторов мероприятия.
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