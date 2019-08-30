Рита Ора и Димаш Кудайберген. В Сочи прошло закрытие «Новой волны — 2019»
29 августа международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2019» завершился в Сочи трехчасовым гала-концертом. Его открыл Димаш Кудайберген.
На сцене New Wave Hall в Олимпийском парке выступили София Ротару, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Zivert, Лолита, Александр Буйнов, Олег Газманов, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Жасмин, Нюша, Александр Ревва, Тимур Родригез, Feduk, Artik & Asti, «Отпетые мошенники», IOWA и другие.
Смотрите фоторепортаж:
Самым ожидаемым событием вечера стало выступление британской поп-певицы Риты Оры. Она исполнила три популярные композиции.
На гала-концерте наградили победителей конкурса и вручили им «Хрустальные волны». Главный приз «Новой волны — 2019» получила конкурсантка из Албании Инис Незири — 3,5 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали 13 финалистов из 11 стран мира.
В Сочи прошло закрытие «Новой волны — 2019». Фоторепортаж
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