Рита Ора и Димаш Кудайберген. В Сочи прошло закрытие «Новой волны — 2019»

На сцене New Wave Hall в Олимпийском парке выступили София Ротару, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Zivert, Лолита, Александр Буйнов, Олег Газманов, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Жасмин, Нюша, Александр Ревва, Тимур Родригез, Feduk, Artik & Asti, «Отпетые мошенники», IOWA и другие.

Самым ожидаемым событием вечера стало выступление британской поп-певицы Риты Оры. Она исполнила три популярные композиции.

На гала-концерте наградили победителей конкурса и вручили им «Хрустальные волны». Главный приз «Новой волны — 2019» получила конкурсантка из Албании Инис Незири — 3,5 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали 13 финалистов из 11 стран мира.