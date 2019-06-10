ФК «Краснодар» объявил о переходе Руслана Камболова

Футбольный клуб «Краснодар» 10 июня сообщил о подписании контракта с Русланом Камболовым

«Быки» договорились с казанским «Рубином» о трансфере 29-летнего полузащитника. Контракт рассчитан на два года, сообщили в пресс-службе «Краснодара».

Кто такой Руслан Камболов Руслан Камболов родился 1 января 1990 года во Владикавказе. Профессиональную карьеру начал в 2007 году в московском «Локомотиве». Выступал за «Нижний Новгород», астраханский «Волгарь-Газпром», «Нефтехимик» из Нижнекамска, с 2014 года защищал цвета «Рубина».