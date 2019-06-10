ФК «Краснодар» объявил о переходе Руслана Камболова
Футбольный клуб «Краснодар» 10 июня сообщил о подписании контракта с Русланом Камболовым
«Быки» договорились с казанским «Рубином» о трансфере 29-летнего полузащитника. Контракт рассчитан на два года, сообщили в пресс-службе «Краснодара».
Кто такой Руслан Камболов
Руслан Камболов родился 1 января 1990 года во Владикавказе. Профессиональную карьеру начал в 2007 году в московском «Локомотиве». Выступал за «Нижний Новгород», астраханский «Волгарь-Газпром», «Нефтехимик» из Нижнекамска, с 2014 года защищал цвета «Рубина».
Читайте также:
С 2007 года Камболов вызывался в юношескую и молодежную сборные России. С 2015 года выступал с основной командой национальной сборной, пишет RT.
Все материалы по теме:
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.