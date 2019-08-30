Сегодня станут известны соперники «Краснодара» в борьбе за 7 млн евро от Лиги Европы

Краснодарский край

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После жеребьевки 30 августа станет известно, с кем ФК «Краснодар» сыграет в Лиге Европы

Футбольный клуб «Краснодар» 27 августа в плей-офф Лиги чемпионов уступил греческому «Олимпиакосу» и выбыл из турнира, волучив возможность выступить в групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка команд которого пройдет сегодня в 14:00.

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По данным УЕФА, между участниками Лиги Европы планируют распределить 540 млн евро. Команда-участник группового этапа турнира гарантированно получит 2,92 млн евро. Кроме того, за каждую победу на этом этапе клубы получат 570 тыс. евро, а ничья принесет 190 тыс. евро. Каждый победитель группы заработает 1 млн евро, а второе место в группе принесет клубу 500 тыс. евро.

На групповом этапе ЛЕ «Краснодар» проведет шесть матчей — по два с каждым соперником. Если клуб победит во всех играх, то сможет заработать 3,42 млн евро и дополнительный 1 млн за первое место в группе. То есть при наилучшем исходе «быки» гарантированно получат 7,34 млн евро за выход из группы. Кроме того, позже клубу выплатят деньги за рейтинг и маркетинговый пул, на которые в сумме УЕФА выделили 252 млн евро.

Ранее Юга.ру рассказывали, сколько «Краснодар» мог бы получить за выход в групповой этап Лиги чемпионов. В конце прошлого сезона после участия в Лиге Европы черно-зеленые заработали 8 млн 571 тыс. 460 евро.

Деньги Лига чемпионов ФК «Краснодар» Футбол

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