Стало известно, сколько денег «Краснодар» получит за участие в Лиге Европы

Портал Юга.ру посчитал сумму выплат, которую футбольный клуб «Краснодар» гарантированно получит за выступление в Лиге Европы сезона-2018/19

Первоначально за участие в Лиге Европы каждый из участников получит примерно по 2,62 млн евро. За каждую победу на групповом этапе клуб получит 570 тыс. евро, а ничья принесет 190 тыс. евро.

В турнире участвовали 48 команд, между которыми распределят 560 млн евро. По результатам спортивной составляющей разделят 70% суммы, еще 30% — по доле каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги Европы.

«Краснодар» сыграл на групповом этапе шесть матчей, четыре из которых выиграл. За выход в 1/16 финала турнира полагается еще 500 тыс. евро. Таким образом, за достижения на групповом этапе «быки» получат 2,78 млн евро.