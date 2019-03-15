Стало известно, сколько денег «Краснодар» получит за участие в Лиге Европы
Портал Юга.ру посчитал сумму выплат, которую футбольный клуб «Краснодар» гарантированно получит за выступление в Лиге Европы сезона-2018/19
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В турнире участвовали 48 команд, между которыми распределят 560 млн евро. По результатам спортивной составляющей разделят 70% суммы, еще 30% — по доле каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги Европы.
Первоначально за участие в Лиге Европы каждый из участников получит примерно по 2,62 млн евро. За каждую победу на групповом этапе клуб получит 570 тыс. евро, а ничья принесет 190 тыс. евро.
«Краснодар» сыграл на групповом этапе шесть матчей, четыре из которых выиграл. За выход в 1/16 финала турнира полагается еще 500 тыс. евро. Таким образом, за достижения на групповом этапе «быки» получат 2,78 млн евро.
Кроме того, «Краснодар» вышел из группы со второго места. Это принесло команде дополнительные 500 тыс. евро.
За участие в 1/8 финала Лиги Европы клубы заработают по 1,1 млн евро. Еще 84 млн евро распределят между командами на основе рейтинга выступлений за 10 лет. Размер одной доли — 71 тыс. 430 евро. «Быки» располагаются на 22-м месте, по этому критерию они получит 1 млн 571 тыс. 460 евро.
Таким образом, «Краснодар» гарантированно получит 8 млн 571 тыс. 460 евро.
После окончания Лиги Европы между командами дополнительно распределят 168 млн евро маркетингового пула. Эти выплаты рассчитываются после подписания всех контрактов и не раньше окончания турнира, поскольку конкретные призовые для каждого клуба зависят от пяти факторов:
- Реальная сумма маркетингового пула;
- Состав участников Лиги Европы-2018/19;
- Число клубов каждой ассоциации среди участников ЛЕ;
- Место, которое команды заняли в последнем чемпионате страны;
- Результаты каждого клуба в Лиге Европы-2018/19.
Как сообщали Юга.ру, в сезоне-2015/16 «горожане» заработали за участие в Лиге Европы 6,7 млн евро, в сезоне-2016/17 — 4,9 млн евро.
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