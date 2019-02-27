Инвестора игорной зоны «Азов-Сити» признали банкротом

Суд в феврале признал банкротом ООО «Роял Тайм Групп», которое было инвестором игорной зоны «Азов-Сити»

Как писали Юга.ру, в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи, предусматривающий, что в регионе может работать только одна игорная зона. В январе следующего года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют до 1 апреля 2015 года. В мае 2016-го Путин продлил работу «Азов-Сити» до 1 января 2019 года.

В июне 2018 года перед прямой линией с Путиным сотрудники казино записали видеообращение, в котором попросили президента отменить закон о ликвидации игорной зоны. Власти Кубани пообещали трудоустроить сотрудников «Азов-Сити».