Инвестора игорной зоны «Азов-Сити» признали банкротом
Суд в феврале признал банкротом ООО «Роял Тайм Групп», которое было инвестором игорной зоны «Азов-Сити»
Такое решение вынес 26 февраля Арбитражный суд Татарстана.
«Роял Тайм Групп», которая является головной компанией резидента игорной зоны «Азов-Сити», 25 января 2018 года подала иск о собственном банкротстве. Долги организации достигали 1,53 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».
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Как писали Юга.ру, в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи, предусматривающий, что в регионе может работать только одна игорная зона. В январе следующего года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют до 1 апреля 2015 года. В мае 2016-го Путин продлил работу «Азов-Сити» до 1 января 2019 года.
В июне 2018 года перед прямой линией с Путиным сотрудники казино записали видеообращение, в котором попросили президента отменить закон о ликвидации игорной зоны. Власти Кубани пообещали трудоустроить сотрудников «Азов-Сити».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 20 октября распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» в Щербиновском районе. Ее закрыли 31 декабря 2018 года.
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