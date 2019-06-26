Суд отказал резиденту «Азов-Сити» во взыскании убытков с властей

Арбитражный суд Москвы отказал резиденту ликвидированной на Кубани игорной зоны «Азов-Сити» - компании «Роял тайм групп», требовавшей около 2 млрд рублей убытков и упущенной выгоды от властей

В опубликованном 26 июня решении суда говорится, что иск был подан к Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ и к Краснодарскому краю в лице департамента имущественных отношений Краснодарского края. «Роял тайм групп» требовала взыскания убытков в размере 1 млрд 304 млн 200 тыс. 65 рублей 45 копеек и упущенной выгоды в размере 718 млн 329 тыс. рублей — компенсацию за все работы, которые проводились по оборудованию игорной зоны, и упущенную из-за закрытия игорной зоны прибыль.

«Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Роял тайм групп" (…) суд решил в удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что решение может быть обжаловано в Девятом Арбитражном апелляционном суде Москвы.

Как писали Юга.ру, первая в России игорная зона «Азов-Сити», открытая в Щербиновском районе Краснодарского края в 2009 году, вынуждена была закрыться после того, как в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что в регионе может работать только одна игорная зона. После 2014 года игорная зона открылась в Красной Поляне, и в январе следующего года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют. В мае 2016-го Путин продлил работу «Азов-Сити» до января 2019 года. Ее закрыли 31 декабря 2018 года.

ООО «Роял Тайм Групп», которое было инвестором «Азов-Сити», в феврале 2019 года признали банкротом. Долги организации достигали 1,53 млрд рублей.