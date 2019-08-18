Пустой саркофаг из камня нашли археологи в Крыму

Захоронение оказалось маленьким. Его уникальность в том, что могила выложена не из плит, как это встречалось ранее, а вырезана в цельном куске камня. Ученые представили несколько версий о том, кто мог быть там погребен. Начальник Мирмекийской экспедиции государственного Эрмитажа Александр Бутягин рассказал, что в саркофаге могли похоронить младенца, передает RT.

«Археологи не обнаружили внутри ничего, при том, что перекрывавшая могилу каменная плита осталась непотревоженной. Возможно сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине», — пояснил он.

Бутягин добавил, что погребение относится к архаическому времени и датируется второй половиной VI века до н. э., сообщило 17 августа РИА «Новости».