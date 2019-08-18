Пустой саркофаг из камня нашли археологи в Крыму
В Керчи в августе археологи нашли саркофаг, вырезанный из камня
Захоронение оказалось маленьким. Его уникальность в том, что могила выложена не из плит, как это встречалось ранее, а вырезана в цельном куске камня. Ученые представили несколько версий о том, кто мог быть там погребен. Начальник Мирмекийской экспедиции государственного Эрмитажа Александр Бутягин рассказал, что в саркофаге могли похоронить младенца, передает RT.
«Археологи не обнаружили внутри ничего, при том, что перекрывавшая могилу каменная плита осталась непотревоженной. Возможно сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине», — пояснил он.
Бутягин добавил, что погребение относится к архаическому времени и датируется второй половиной VI века до н. э., сообщило 17 августа РИА «Новости».
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Мирмекий — античный город, в который основали греки в первой половине VI века до н. э. на берегу Керченского пролива. Город входил в состав Боспорского царства. Нынешнее городище располагается на мысе Карантинном в Керчи. На севере к нему примыкают жилые дома и улица Войкова, которая считается частью дороги Новороссийск — Керчь. Мирмекий признали объектом культурного наследия федерального значения.
Саркофаг — не первая находка археологов в Крыму этим летом. Ранее в античном некрополе Кыз-Аул на востоке полуострова исследователи обнаружили останки кита возрастом 10 млн лет.
Также летом проводят раскопки и на Тамани. Археологи нашли там античный лакримарий со слезами, остатки христианского храма и необычное захоронение женщины с ребенком.
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