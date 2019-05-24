В Краснодаре троллейбусы № 9 и 13 заменят на автобусы, а автобусы № 14 — на троллейбусы
В Краснодаре с середины июня изменят подвижной состав маршрутов муниципального транспорта № 9, 14 и 31, но льготные проездные на них продолжат действовать
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В июне на троллейбусных маршрутах № 9 «Автовокзал "Южный" — Бальнеолечебница» и № 31 «Железнодорожный вокзал Краснодар-1 — улица Домбайская» троллейбусы заменят на низкопольные автобусы с кондиционерами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
На автобусном маршруте № 14 «Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница» автобусы заменят на троллейбусы. При этом по Комсомольскому микрорайону движение от улицы Тюляева организуют по Сормовской.
После замены подвижного состава на этих трех маршрутах льготные проездные останутся действительными на троллейбус — в автобусе, автобусные — в троллейбусе.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что льготные проездные на троллейбус будут действительны на автобусных маршрутах МУП «КТТУ» до конца июня. Это касается только трех маршрутов.
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Как сообщали Юга.ру, 23 мая в Краснодаре приняли решение выделить 123 млн рублей на покупку 10-12 электробусов. Новые машины планируют пустить вместо троллейбусов по маршрутам, проходящим по улице Красной от Северной до Офицерской. Будущую схему движения маршрутов уже составили. До покупки электробусов по Красной будут временно ходить низкопольные автобусы с кондиционерами.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 1 июня планируют закрыть троллейбусную линию на Красной из-за ее реконструкции. Жители Восточно-Кругликовского микрорайона записали видеообращение, в котором попросили губернатора Кубани Вениамина Кондратьева не убирать троллейбус, идущий к ним в микрорайон.
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