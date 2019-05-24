В Краснодаре с середины июня изменят подвижной состав маршрутов муниципального транспорта № 9, 14 и 31, но льготные проездные на них продолжат действовать

В июне на троллейбусных маршрутах № 9 «Автовокзал "Южный" — Бальнеолечебница» и № 31 «Железнодорожный вокзал Краснодар-1 — улица Домбайская» троллейбусы заменят на низкопольные автобусы с кондиционерами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На автобусном маршруте № 14 «Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница» автобусы заменят на троллейбусы. При этом по Комсомольскому микрорайону движение от улицы Тюляева организуют по Сормовской.

После замены подвижного состава на этих трех маршрутах льготные проездные останутся действительными на троллейбус — в автобусе, автобусные — в троллейбусе.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что льготные проездные на троллейбус будут действительны на автобусных маршрутах МУП «КТТУ» до конца июня. Это касается только трех маршрутов.