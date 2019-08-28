В Краснодаре на сутки отключат светофоры у Тургеневского моста

Краснодарский край

Распечатать

28 и 29 августа в Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Калинина и Тургенева

«На этом перекрестке с 22:00 28 августа до 17:00 29 августа не будут работать все электронные регулировщики движения: 8 транспортных и 12 пешеходных. В светофорах заменят дорожные контроллеры и поврежденные провода», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На этом участке на время отключения светофоров будут дежурить сотрудники отдельного батальона ДПС. Водителей просят быть внимательными.

Работы на светофорном объекте выполнит ГУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

Напомним, нагрузка на этот участок дорожной сети возросла в июле, после того, как для проезда автобусов и большегрузов закрыли Яблоновский мост — этот транспорт пустили по Тургеневскому мосту.

Автомобили Краснодар Общественный транспорт Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре на сутки отключат светофоры у Тургеневского моста
В Краснодаре жители многоэтажек пожаловались в Госдуму на неработающие 5 месяцев лифты
В Сочи водитель Jaguar пытался заехать на территорию санатория и снес забор
В Краснодаре начались рейды по эвакуации машин с новых выделенных полос
130 гектаров на 117 млн рублей. Добровольные пожарные сообщили, что на Кубани третьи сутки бушует природный пожар
Из-за массового отъезда туристов трасса Джубга — Сочи перегружена в восемь раз

Лента новостей

Статьи

Трудовой лагерь вместо базы отдыха

Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края

Фоторепортажи

«Олимпиакос» выбил «Краснодар» из Лиги чемпионов

Эмоции в фотографиях

Фоторепортажи Партнерский

День «Еврохима» и праздник урожая в Белореченске

Фоторепортаж

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале