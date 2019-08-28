В Краснодаре на сутки отключат светофоры у Тургеневского моста

28 и 29 августа в Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Калинина и Тургенева

«На этом перекрестке с 22:00 28 августа до 17:00 29 августа не будут работать все электронные регулировщики движения: 8 транспортных и 12 пешеходных. В светофорах заменят дорожные контроллеры и поврежденные провода», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На этом участке на время отключения светофоров будут дежурить сотрудники отдельного батальона ДПС. Водителей просят быть внимательными.

Работы на светофорном объекте выполнит ГУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».