Из-за закрытия Яблоновского моста для автобусов нагрузка на дороги Адыгеи увеличится

Нагрузка на Тургеневский мост и на республиканские дороги по направлению к нему может увеличиться от 5% до 10% из-за закрытия автобусного движения по Яблоновскому мосту, сообщил порталу Юга.ру представитель Госавтоинспекции Адыгеи подполковник полиции Алексей Ковтунов.

По его словам, запрет на въезд большегрузов по Яблоновском мосту давно действует, контроль за его исполнением усилят после установки ограничительных рамок.

«Что касается автобусов, с закрытием моста будут определенные сложности и неудобства по маршруту от Яблоновского к Тургеневскому мосту. После утверждения в Краснодаре схемы движения мы разработаем комплекс мероприятий для регулирования автопотока в данном направлении. Будут установлены дополнительные наряды ДПС, определены наиболее опасные участки, заранее оборудованы информационные щиты», — рассказал Ковтунов.