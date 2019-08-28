Камыш на площади 5 га под Ростовом тушили около шести часов

Под Ростовом-на-Дону, в Батайске 27 августа потушили горевший камыш

Пожар начался около 17:50. В районе Соленого озера на северо-восточной окраине Батайска загорелся камыш. Огонь перекинулся на деревья, также охватил ЛЭП, но провода, по предварительным данным, остались целы. Фото и видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

Спасатели прибыли на место происшествия и объявили повышенный ранг пожара. Пламя потушили в 23:42. Площадь возгорания составила 5 га, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Огонь тушили 85 человек на 23 машинах. Также к ликвидации ЧП привлекали пожарный поезд.