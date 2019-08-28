Камыш на площади 5 га под Ростовом тушили около шести часов

Ростовская область

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Под Ростовом-на-Дону, в Батайске 27 августа потушили горевший камыш

Пожар начался около 17:50. В районе Соленого озера на северо-восточной окраине Батайска загорелся камыш. Огонь перекинулся на деревья, также охватил ЛЭП, но провода, по предварительным данным, остались целы. Фото и видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

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Спасатели прибыли на место происшествия и объявили повышенный ранг пожара. Пламя потушили в 23:42. Площадь возгорания составила 5 га, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Огонь тушили 85 человек на 23 машинах. Также к ликвидации ЧП привлекали пожарный поезд.

Еще один ландшафтных пожар произошел 13 августа в горах около бухты Инал под Туапсе. Огонь распространился на площади в 8 тыс. кв. метров. На тушение ушло более 125 тонн воды.

МЧС Пожары Ростов-на-Дону

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