В Анапе загорелись 400 кв. метров сухой травы

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:09. Через 9 минут к месту пожара прибыли подразделения. Они выяснили, что горят сухие растения на площади 400 кв. метров.

В тушении участвуют 14 человек и 5 спецмашин. Данных о ликвидации пока нет, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.