В Анапе загорелись 400 кв. метров сухой травы
В Анапе днем 8 августа произошел пожар, горит сухая растительность
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:09. Через 9 минут к месту пожара прибыли подразделения. Они выяснили, что горят сухие растения на площади 400 кв. метров.
В тушении участвуют 14 человек и 5 спецмашин. Данных о ликвидации пока нет, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 7 августа в анапском поселке Джемете произошел пожар в гостевом доме.
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