В горах у черноморского курорта в Краснодарском крае горит лес на площади 8 тысяч кв. метров

Сообщение о возгорании леса поступило пожарным в 14:20. Через 20 минут на место прибыли 59 человек, среди них спасатели, специалисты пожарно-химической станции, представители администрации. Задействованы 15 спецмашин. Ппланируется применить авиацию с водосбросом.

К 16:40 площадь возгорания достигла 0,8 га. Уточняется, что в районе пожара находятся две базы отдыха. Однако угрозы распространения огня на них и населенные пункты нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что с 22 июля в Сибирском федеральном округе горят леса. По данным «Авиалесохраны» на 13 августа, в Сибири и на Дальнем Востоке зафиксировали 159 лесных пожаров общей площадью 266,3 тыс. га. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 13 августа подписал распоряжение, по которому Рослесхозу, МЧС и Минобороны выделят около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, передает RT.

Юга.ру сообщали, что 28 июля помощи в тушении сибирских лесных пожаров попросил нападающий футбольного клуба «Краснодар», уроженец Красноярского края Иван Игнатьев. Он посвятил Сибири голы, которые забил 27 июля в ворота «Сочи».