Крупный лесной пожар в Туапсинском районе потушили с вертолетов

❗️В 14.18 13.08.2019 от оперативного дежурного Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре в населённом пункте Бухта Инал муниципального образования Туапсинский район. К месту пожара направлены подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского, Геленджикского, Горячеключевского филиалов Краевого лесопожарного центра, Кубань-СПАС, ЮРПСО, служба спасения Туапсинского района, ОМВД Туапсинского района, специалисты администрации – всего 59 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 27 человек и 4 единицы техники. По предварительной информации, площадь пожара составляет 0,5 Га. На месте пожара организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В районе пожара расположено 2 базы отдыха, угрозы распространения пожара нет. Спланирована работа авиации с водосливным устройством. Информация уточняется Источник: МЧС Краснодар #краснодарскийкрай