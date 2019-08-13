Крупный лесной пожар в Туапсинском районе потушили с вертолетов

Лесной пожар в горах около бухты Инал под Туапсе потушили, на это ушло более 125 тонн воды

Возгорание в лесу произошло около 14 часов 13 августа, огонь распространился на площади в 8 тыс. кв. метров.

В 20:28 пожар был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении участивовали подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского, Геленджикского, Горячеключевского филиалов Краевого лесопожарного центра, Кубань-СПАС, ЮРПСО, служба спасения Туапсинского района, ОМВД Туапсинского района, специалисты администрации района — всего 113 человек и восемь единиц техники. Также задействовали авиацию МЧС — вертолеты Ми-8 с водосливным устройством. Они осуществили 25 сбросов по 8 тонн, а пешие группы пролили тлеющие очаги.

В районе пожара были расположены две базы отдыха, но угрозы распространения пожара на них не было.