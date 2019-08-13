Крупный лесной пожар в Туапсинском районе потушили с вертолетов
Лесной пожар в горах около бухты Инал под Туапсе потушили, на это ушло более 125 тонн воды
Возгорание в лесу произошло около 14 часов 13 августа, огонь распространился на площади в 8 тыс. кв. метров.
В 20:28 пожар был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В тушении участивовали подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского, Геленджикского, Горячеключевского филиалов Краевого лесопожарного центра, Кубань-СПАС, ЮРПСО, служба спасения Туапсинского района, ОМВД Туапсинского района, специалисты администрации района — всего 113 человек и восемь единиц техники. Также задействовали авиацию МЧС — вертолеты Ми-8 с водосливным устройством. Они осуществили 25 сбросов по 8 тонн, а пешие группы пролили тлеющие очаги.
В районе пожара были расположены две базы отдыха, но угрозы распространения пожара на них не было.
View this post on Instagram
❗️В 14.18 13.08.2019 от оперативного дежурного Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре в населённом пункте Бухта Инал муниципального образования Туапсинский район. К месту пожара направлены подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского, Геленджикского, Горячеключевского филиалов Краевого лесопожарного центра, Кубань-СПАС, ЮРПСО, служба спасения Туапсинского района, ОМВД Туапсинского района, специалисты администрации – всего 59 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 27 человек и 4 единицы техники. По предварительной информации, площадь пожара составляет 0,5 Га. На месте пожара организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В районе пожара расположено 2 базы отдыха, угрозы распространения пожара нет. Спланирована работа авиации с водосливным устройством. Информация уточняется Источник: МЧС Краснодар #краснодарскийкрай
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.