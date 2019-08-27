Под Ростовом загорелось 1500 кв. метров камыша, огонь распространяется. Подборка фото и видео из соцсетей
Крупный ландшафтный пожар произошел 27 августа под Ростовом-на-Дону
Возгорание произошло около 17:50 в районе Соленого озера на северо-восточной окраине в Батайске. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. метров. Однако локализации возгорания пока нет.
С огнем, по последним данным ведомства, борются 85 человек и 23 единицы техники, также к тушению привлечен пожарный поезд.
Спасатели подчеркивают, что угрозы населенным пунктам нет.
Как пишет 161.ru, огонь перекинулся на деревья, также охватил ЛЭП, но провода, по предварительным данным, остались целы. Сейчас огонь подбирается к дороге, соединяющей Ростов и Батайск, она усыпана слоем пепла. К месту ЧП также подъехали пожарные на квадроциклах.
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������ В районе города Батайск горит камыш Вечером во вторник, 27 августа, недалеко от Батайска начался ландшафтный пожар. Сухая растительность вспыхнула около 18:00. Как сообщает МЧС, возгорание не представляет угрозы. — В тушении огня задействовали 28 спецмашин. По оперативным данным, площадь возгорания составляет 0,1 гектара, — рассказали в пресс-службе МЧС. #RostovCity #Юг #rostov #rostovnadonu #Ростов #РостовДон #ПожарРостов #РостовПапа #РостовнаДону #МойРостов #ФотоРостова #МыРостов #Питер #Самара #RostovDon #ЧСРостов #Ростсельмаш #ФКРостов #МЧСРостов #НовостиРостова #РостовчанеГуляют #Шахты #Гуково #Зверево #Таганрог #РостовскаяОбласть #Батайск #Bataysk #ПожарвБатайске #МЧСРО
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Пожар. Горит камыш на площади более 1000 кв.м. между Ростовом и Батайском. В тушении участвуют более 70 человек. ������������ #новостиростова #новостиростованадону #новостибатайска #ростов #ростовнадону #ростовдон #городростов #городростовнадону #городбатайск #батайск #сжмбатайск #ростовскаяобласть #ростовгород #ростов_на_дону
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