Под Ростовом загорелось 1500 кв. метров камыша, огонь распространяется. Подборка фото и видео из соцсетей

Возгорание произошло около 17:50 в районе Соленого озера на северо-восточной окраине в Батайске. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. метров. Однако локализации возгорания пока нет.

С огнем, по последним данным ведомства, борются 85 человек и 23 единицы техники, также к тушению привлечен пожарный поезд.

Спасатели подчеркивают, что угрозы населенным пунктам нет.

Как пишет 161.ru, огонь перекинулся на деревья, также охватил ЛЭП, но провода, по предварительным данным, остались целы. Сейчас огонь подбирается к дороге, соединяющей Ростов и Батайск, она усыпана слоем пепла. К месту ЧП также подъехали пожарные на квадроциклах.