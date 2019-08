Под Ростовом загорелось 1500 кв. метров камыша, огонь распространяется. Подборка фото и видео из соцсетей

View this post on Instagram

‍ В районе города Батайск горит камыш Вечером во вторник, 27 августа, недалеко от Батайска начался ландшафтный пожар. Сухая растительность вспыхнула около 18:00. Как сообщает МЧС, возгорание не представляет угрозы. — В тушении огня задействовали 28 спецмашин. По оперативным данным, площадь возгорания составляет 0,1 гектара, — рассказали в пресс-службе МЧС.