Двое детей и трое взрослых пострадали в аварии на Кубани
В Туапсинском районе утром 21 августа произошло ДТП с двумя машинами, в котором пострадали пять человек
Авария случилась около 7:00 на трассе М-4 «Дон» в районе села Молдовановка. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota врезался во встречную машину Lifan.
В результате ДТП травмы получили водители обеих машин, а также пассажиры Lifan, в том числе трое детей. Всех пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Юга.ру регулярно пишут об авариях, происходящих на дорогах края в летний период. Так, за последнее время произошло сразу несколько крупных ДТП в Сочи: 17 августа внедорожник врезался в полицейский УАЗ, с места аварии двух полицейских доставили в больницу. На следующий день при столкновении двух легковушек пострадали четыре человека.
В Славянском районе 14 августа произошла авария, в которой погибли три человека, а через два дня в ДТП в Апшеронском районе пострадали сразу восемь человек.
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