Двое детей и трое взрослых пострадали в аварии на Кубани

В Туапсинском районе утром 21 августа произошло ДТП с двумя машинами, в котором пострадали пять человек

Авария случилась около 7:00 на трассе М-4 «Дон» в районе села Молдовановка. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota врезался во встречную машину Lifan.

В результате ДТП травмы получили водители обеих машин, а также пассажиры Lifan, в том числе трое детей. Всех пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.