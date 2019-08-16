Восемь человек доставили в больницу после ДТП на Кубани
В Апшеронском районе 16 августа столкнулись два автомобиля, восемь человек пострадали
Авария случилась в 3:30 в районе хутора Зазулин на трассе Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Kia Rio на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Vesta под управлением 62-летнего мужчины.
В результате в больницу для обследования доставили восемь человек, среди них четверо детей, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Подробности аварии уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.
Как писали Юга.ру, 14 августа в Славянском районе произошла авария, в которой погибли три человека
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