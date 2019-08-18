Подросток и четверо взрослых пострадали после того, как легковушка врезалась в бордюр и дерево в Сочи

В Лазаревском районе Сочи 18 августа при столкновении двух легковушек пострадали четыре человека

Авария случилась в 1:05 на улице Калараша, напротив дома 143А. По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta поворачивала налево, но не уступила дорогу машине Lada 211440, которая ехала во встречном направлении прямо. За рулем второй легковушки находился 22-летний парень.

После столкновения «четырнадцатая» продолжила движение и врезалась сначала в бордюр, а затем в дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 14-летняя пассажирка «четырнадцатой», сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.