Подросток и четверо взрослых пострадали после того, как легковушка врезалась в бордюр и дерево в Сочи
В Лазаревском районе Сочи 18 августа при столкновении двух легковушек пострадали четыре человека
Авария случилась в 1:05 на улице Калараша, напротив дома 143А. По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta поворачивала налево, но не уступила дорогу машине Lada 211440, которая ехала во встречном направлении прямо. За рулем второй легковушки находился 22-летний парень.
После столкновения «четырнадцатая» продолжила движение и врезалась сначала в бордюр, а затем в дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 14-летняя пассажирка «четырнадцатой», сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Еще одна авария произошла в Лазаревском районе 15 августа. На трассе Лазаревское — аул Тхагапш 40-летний водитель квадроцикла CFMOTO X5 без регистрационного знака и прав выехал на встречку и столкнулся с машиной Ford Focus.
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