Три человека погибли и один пострадал в перевернувшейся машине в Славянском районе
В Славянском районе 14 августа произошла авария, в которой погибли три человека
Авария случилась около 21:00 в станице Петровской на улице Котовского. По предварительным данным, 43-летний водитель машины Dodge не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся.
На месте ДТП погибли трое пассажиров. Водитель получил травмы. Полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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