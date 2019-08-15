Три человека погибли и один пострадал в перевернувшейся машине в Славянском районе

В Славянском районе 14 августа произошла авария, в которой погибли три человека

Авария случилась около 21:00 в станице Петровской на улице Котовского. По предварительным данным, 43-летний водитель машины Dodge не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся.

На месте ДТП погибли трое пассажиров. Водитель получил травмы. Полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.