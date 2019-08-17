В Сочи внедорожник врезался в полицейский УАЗ, двух сотрудников доставили в больницу

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи 17 августа произошло ДТП с участием полицейского УАЗа и внедорожника

Автомобили столкнулись около 12 часов на улице аллея Челтенхема в микрорайоне Мацеста.

По предварительным данным, 40-летний водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где врезался в патрульный автомобиль УАЗ, который ехал с включенными маяками и звуковыми сигналами.

После лобового столкновения двух сотрудников полиции доставили в медучреждение на обследование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы.

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В полиции Сочи проводится проверка по факту ДТП с участием патрульного автомобиля ⠀ Авария с участием портальной машины произошла в субботу днём, в микрорайоне Мацеста по улице аллея Челтенхема. ⠀ По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновения со служебным автомобилем УАЗ, который двигался с включёнными световыми и звуковым специальными сигналами. После столкновения патрульный автомобиль отбросило на Toyota Camry. ⠀ В результате аварии два сотрудника полиции были доставлены в лечебное учреждение для проведения обследования. ⠀ В настоящее время по факту ДТП в УВД по городу Сочи назначена проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы. ��: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар

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ДТП Полиция Сочи

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