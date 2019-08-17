В Сочи внедорожник врезался в полицейский УАЗ, двух сотрудников доставили в больницу

В Хостинском районе Сочи 17 августа произошло ДТП с участием полицейского УАЗа и внедорожника

Автомобили столкнулись около 12 часов на улице аллея Челтенхема в микрорайоне Мацеста.

По предварительным данным, 40-летний водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где врезался в патрульный автомобиль УАЗ, который ехал с включенными маяками и звуковыми сигналами.

После лобового столкновения двух сотрудников полиции доставили в медучреждение на обследование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы.