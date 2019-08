В Сочи внедорожник врезался в полицейский УАЗ, двух сотрудников доставили в больницу

View this post on Instagram

В полиции Сочи проводится проверка по факту ДТП с участием патрульного автомобиля ⠀ Авария с участием портальной машины произошла в субботу днём, в микрорайоне Мацеста по улице аллея Челтенхема. ⠀ По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновения со служебным автомобилем УАЗ, который двигался с включёнными световыми и звуковым специальными сигналами. После столкновения патрульный автомобиль отбросило на Toyota Camry. ⠀ В результате аварии два сотрудника полиции были доставлены в лечебное учреждение для проведения обследования. ⠀ В настоящее время по факту ДТП в УВД по городу Сочи назначена проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы.