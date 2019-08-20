Росимуществу и военным прокурорам не удалось вернуть государству «дачу Сердюкова» под Анапой
Вступило в силу решение суда о судьбе участка в Большом Утрише, на котором расположена так называемая дача Анатолия Сердюкова
Что за «дача Сердюкова» и что с ней не так? «Дачей Сердюкова» называют участок площадью 0,9 га на черноморском побережье в поселке Утриш города Анапы, на котором построены элитные коттеджи и пирс для яхт. В 2009 году Министерство обороны попросило выделить эту площадку под строительство радиолокационной станции для перебазирующихся из Севастополя кораблей Черноморского флота. Письмо о прошении тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков лично написал главе Анапы Татьяне Евсиковой. Строения, которые там должны были возвести — гараж, летний домик и сторожка.
Рассмотрев обращение министра, анапские чиновники передали землю Минобороны в безвозмездное пользование. Ведомство зарегистрировало свои права на участок и передало его ГУП «Окружной материальный склад Московского округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны». При приватизации ГУПа участок внесли в уставный фонд появившегося ОАО. В сентябре 2011 года компания признала это имущество непрофильным и продала его московской компании «Ситиинжиниринг» за 110,4 млн рублей. Потом территорию застроили VIP-коттеджами, причем одним из застройщиков выступал Валерий Пузиков, муж сестры Сердюкова.
[«Ситиинжиниринг» также владеет еще одной «дачей Сердюкова» — в поселке Пересыпь на побережье Азовского моря]
[Руководитель ОАО «ОМС Московского округа ВВС и ПО», продавшего участок, Максим Закутайло в 2013 году стал фигурантом уголовного дела, в котором в том числе фигурировала сделка с участком в Анапе, который, как считает следствие, был продан на 57 млн рублей дешевле рыночной стоимости]
Чем оказались недовольны Росимущество и военная прокуратура? В 2013 году Росимущество и военная прокуратура обратились в суд с исками о возврате участка государству. [Анатолий Сердюков был уволен с поста министра обороны осенью 2012 года на фоне коррупционного скандала, связанного с собственностью и другими активами холдинга «Оборонсервис»]
Территориальное управление Росимущества по Краснодарскому краю просило суд признать за РФ право на участок и истребовать имущество из чужого незаконного владения. Военный прокурор Южного военного округа просил признать недействительной сделку купли-продажи между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг».
Что решили суды? Судебный процесс продлился целых шесть лет, спор прошел множество инстанций. В 2015 году краевой арбитраж постановил вернуть участок государству, но в 2017 году все ранее принятые решения отменил председатель Верховного суда—председатель судебной коллегии по экономическим спорам Олег Свириденко. При новом рассмотрении Росимущество и прокуратура доказывали, что участок не подлежал приватизации, так как находится в курортной зоне, однако суд в итоге счел, что ООО «Ситиинжиниринг» является добросовестным приобретателем.
Чем все закончилось? В августе 2019 года стало известно, что Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил законность решения Арбитражного суда Краснодарского края, который отказал Росимуществу и военной прокуратуре в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг», пишет «Коммерсантъ».
В решении апелляционного суда отмечается, что Росимущество заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, при этом иск об истребовании из незаконного владения «Ситиинжиниринга» расположенных там строений поступил в суд только в 2017 году. Это, отметили в суде, свидетельствует о пропуске ведомством сроков исковой давности.
Кроме того, суд отказал военной прокуратуре ЮВО, отметив, что признание договора купли-продажи участка недействительным не восстановит нарушенные сделкой права РФ.
Решение вступило в силу.
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