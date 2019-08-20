Росимуществу и военным прокурорам не удалось вернуть государству «дачу Сердюкова» под Анапой

Вступило в силу решение суда о судьбе участка в Большом Утрише, на котором расположена так называемая дача Анатолия Сердюкова

Что за «дача Сердюкова» и что с ней не так? «Дачей Сердюкова» называют участок площадью 0,9 га на черноморском побережье в поселке Утриш города Анапы, на котором построены элитные коттеджи и пирс для яхт. В 2009 году Министерство обороны попросило выделить эту площадку под строительство радиолокационной станции для перебазирующихся из Севастополя кораблей Черноморского флота. Письмо о прошении тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков лично написал главе Анапы Татьяне Евсиковой. Строения, которые там должны были возвести — гараж, летний домик и сторожка.

Рассмотрев обращение министра, анапские чиновники передали землю Минобороны в безвозмездное пользование. Ведомство зарегистрировало свои права на участок и передало его ГУП «Окружной материальный склад Московского округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны». При приватизации ГУПа участок внесли в уставный фонд появившегося ОАО. В сентябре 2011 года компания признала это имущество непрофильным и продала его московской компании «Ситиинжиниринг» за 110,4 млн рублей. Потом территорию застроили VIP-коттеджами, причем одним из застройщиков выступал Валерий Пузиков, муж сестры Сердюкова. [«Ситиинжиниринг» также владеет еще одной «дачей Сердюкова» — в поселке Пересыпь на побережье Азовского моря] [Руководитель ОАО «ОМС Московского округа ВВС и ПО», продавшего участок, Максим Закутайло в 2013 году стал фигурантом уголовного дела, в котором в том числе фигурировала сделка с участком в Анапе, который, как считает следствие, был продан на 57 млн рублей дешевле рыночной стоимости]