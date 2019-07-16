Минприроды РФ предложило ввести ЕГЭ по экологии

Общественный совет Минприроды России предложил включить экологию в школьную программу и ввести ЕГЭ по этому предмету

По словам члена Общественного совета Минприроды России Александра Федорова, экологическая компетенция учеников обозначена только в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), но это требование не выполняется. Поэтому необходимо ввести предмет «Экология и устойчивое развитие» и проводить по нему Единый государственный экзамен (ЕГЭ), написали 16 июля РИА «Новости».

Федоров отметил, что Общественный совет Минприроды рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой. По его мнению, предмет может представлять годичный курс, а введение экзамена по экологии станет «отражением изменений в образовательных стандартах и ответом страны в направлении адаптации ко все более быстро меняющемуся миру».