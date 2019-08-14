Останки кита возрастом 10 млн лет нашли в Крыму

В Крыму в августе при раскопках нашли останки древнего кита

Об этом рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков. Археологи вели раскопки античного некрополя Кыз-Аул на востоке полуострова. Марков пояснил, что на некрополе нашли грунтовые античные могилы. При их зачистке специалисты нашли останки животного.

«Мы не могли определить, что это, обратились к палеонтологам. Они приехали из Симферополя, определили, что это кит. Такие киты — прародители всех современных китов: голубого, серого, гренландского», — сказал археолог.

Он добавил, что на месте некрополя более 10 млн было Сарматском море. Кит питался на мелководье водорослями и ракообразными, сообщает «Интерфакс».