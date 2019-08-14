Останки кита возрастом 10 млн лет нашли в Крыму
В Крыму в августе при раскопках нашли останки древнего кита
Об этом рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков. Археологи вели раскопки античного некрополя Кыз-Аул на востоке полуострова. Марков пояснил, что на некрополе нашли грунтовые античные могилы. При их зачистке специалисты нашли останки животного.
«Мы не могли определить, что это, обратились к палеонтологам. Они приехали из Симферополя, определили, что это кит. Такие киты — прародители всех современных китов: голубого, серого, гренландского», — сказал археолог.
Он добавил, что на месте некрополя более 10 млн было Сарматском море. Кит питался на мелководье водорослями и ракообразными, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, на Кубани летом 2019 года нашли античный лакримарий со слезами, остатки христианского храма и необычное захоронение женщины с ребенком.
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