При раскопках на Кубани в воинском саркофаге нашли сосуд со слезами скорбящих

В рамках Фанагорийской археологической экспедиции на Кубани обнаружили античный лакримарий со слезами, остатки христианского храма и необычное захоронение женщины с ребенком

О находках и открытиях 16-го полевого сезона экспедиции рассказал фонд «Вольное Дело», при поддержке которого проводятся раскопки.

Плотно закупоренный стеклянный сосуд в воинском саркофаге археологи обнаружили в конце полевого сезона 2018 года. Он был наполнен соленой жидкостью, причем концентрация соли в ней оказалась выше, чем у морской воды Таманского залива, на берегу которого располагалась Фанагория.

«Результаты исследований, завершившихся в этом году, и данные о погребальных традициях античности позволяют предположить, что жидкость в сосуде содержала человеческие слезы. Такие сосуды — лакримарии — описаны в библейских текстах как "удерживающие слезы скорбящих". Лакримарии наполнялись слезами людей, оплакивавших близких, после чего сосуд помещался в склеп. С большой долей вероятности можно говорить о том, что найденный фанагорийской экспедицией сосуд был наполнен слезами людей, оплакивавших гибель воина-героя», — отметили в пресс-службе фонда.

Еще одна необычная находка — захоронение в саркофаге женщины, прижимающей к себе младенца. Археологи предположили, что это была девочка, так как на руку ребенка были надеты браслеты. Судя по архитектуре погребального сооружения и богатым украшениям кипарисового саркофага, у этих людей было высокое социальное положение.

«Очевидно, что мать и дочь погибли в одно время и были погребены вместе. Они могли стать жертвами одного из многочисленных столкновений с племенами, нападавшими на города Боспора. В пользу этой версии говорит расположение захоронения в окружении воинских могил», — отмечают в фонде.

Третья крупная находка — элементы оборудования древнего христианского храма — фрагменты крупной мраморной столешницы и мраморной купели. Артефакты датируются V-VI вв. Столешница могла использоваться в качестве алтаря, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез. Подобных целых экземпляров столешниц в мире всего три — из Афин, Рима (хранятся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке) и проданный на аукционе Сотбис. Мраморная купель, судя по ее размерам, использовалась для крещения не только детей, но и взрослых.

«Обе находки можно считать убедительным свидетельством существования в Фанагории одного из первых в Боспорском царстве христианских храмов», — подчеркнули в фонде.