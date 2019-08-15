«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
Руководство «Порту» сообщило, что намерено подать в суд на «Матч ТВ», который незаконно показал часть трансляции матча с «Краснодаром»
13 августа «Матч ТВ», который должен был эксклюзивно транслировать игру в России, за минуту до ее начала заявил, что трансляция не состоится.
Позже «Матч ТВ» и «Порту» обвинили друг друга в срыве трансляции. Телеканал заявил, что руководство «Порту» нарушило условия договора. «Порту» в свою очередь заявил, что договора не было — были лишь устные договоренности, которые, по словам представителей клуба, нарушил «Матч ТВ».
Клуб заявил, что телеканал должен был оплатить трансляцию за 1,5 часа до начала игры, а телеканал заявил, что это невозможно, и что сроки оплаты в договоре были прописаны другие — максимальной датой оплаты был сентябрь. Также «Матч ТВ» опубликовал сканы переписки с представителем «Порту» и документа, который, как заявил телеканал, и является договором с клубом.
В клубе же 15 августа заявили, что предоставленный телеканалом скан никаким документом не является.
«Слова "Матч ТВ" про оплату до 1 сентября? Это было только предложение с их стороны. Что касается документов, которые показали представители канала, на них есть подписи от ФК "Порту"? Вы их видели? Их там нет», — заявил «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш.
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор. Это является нарушением авторских прав.
«Мы считаем, что "Матч" показывал последние 10 минут игры незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде», — сообщил Маркеш.
Кроме того, издание «Бизнес Online» 15 августа сообщило новые подробности о несостоявшейся трансляции, о которых рассказали источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, главной причиной спора стал вопрос цены. «Порту» пришлось заплатить за трансляцию первой игры с «Краснодаром», поэтому клуб решил заработать на продаже прав на домашний матч, потребовав с телеканала 50 тыс. евро, что намного выше рыночной цены.
Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан отказалась выкупать права за такую сумму и предложила 15 тыс. евро. Она настаивала на этой сумме до последнего, посчитав, что если удовлетворить требования «Порту», то и другие клубы будут выставлять завышенные требования. «Порту» не пошел на условия телеканала и отключил уже подготовленный телесигнал.
Также, по словам источников, на телеканале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше, поэтому большого резонанса произошедшее не вызовет.
В итоге же российский клуб обыграл португальцев и впервые в истории прошел в следующий раунд Лиги чемпионов. В раунде плей-офф «быки» 21 августа примут греческий «Олимпиакос».
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