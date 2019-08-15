«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»

Руководство «Порту» сообщило, что намерено подать в суд на «Матч ТВ», который незаконно показал часть трансляции матча с «Краснодаром»

13 августа «Матч ТВ», который должен был эксклюзивно транслировать игру в России, за минуту до ее начала заявил, что трансляция не состоится.

Позже «Матч ТВ» и «Порту» обвинили друг друга в срыве трансляции. Телеканал заявил, что руководство «Порту» нарушило условия договора. «Порту» в свою очередь заявил, что договора не было — были лишь устные договоренности, которые, по словам представителей клуба, нарушил «Матч ТВ».

Клуб заявил, что телеканал должен был оплатить трансляцию за 1,5 часа до начала игры, а телеканал заявил, что это невозможно, и что сроки оплаты в договоре были прописаны другие — максимальной датой оплаты был сентябрь. Также «Матч ТВ» опубликовал сканы переписки с представителем «Порту» и документа, который, как заявил телеканал, и является договором с клубом.

В клубе же 15 августа заявили, что предоставленный телеканалом скан никаким документом не является.

«Слова "Матч ТВ" про оплату до 1 сентября? Это было только предложение с их стороны. Что касается документов, которые показали представители канала, на них есть подписи от ФК "Порту"? Вы их видели? Их там нет», — заявил «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш.