После ДТП с пятью погибшими на Кубани завели уголовное дело

Полиция 14 августа возбудила уголовное дело после аварии в Усть-Лабинском районе, жертвами которой стали два ребенка и трое взрослых

Вечером 13 августа на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин 37-летний водитель машины Opel Zafira выехал на встречку и врезался в автомобиль Hyundai Genesis под управлением 54-летнего водителя. В результате погибли водитель и четверо пассажиров Opel, в том числе двое детей. В больнице находятся три пассажира виновника аварии, включая двоих детей, а также водитель и два пассажира Hyundai.

В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.