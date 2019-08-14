После ДТП с пятью погибшими на Кубани завели уголовное дело

Краснодарский край

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Полиция 14 августа возбудила уголовное дело после аварии в Усть-Лабинском районе, жертвами которой стали два ребенка и трое взрослых

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Вечером 13 августа на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин 37-летний водитель машины Opel Zafira выехал на встречку и врезался в автомобиль Hyundai Genesis под управлением 54-летнего водителя. В результате погибли водитель и четверо пассажиров Opel, в том числе двое детей. В больнице находятся три пассажира виновника аварии, включая двоих детей, а также водитель и два пассажира Hyundai.

В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В летний сезон на дорогах Краснодарского края увеличивается количество ДТП, в том числе из-за роста турпотока. Как писали Юга.ру, 13 августа в Мостовском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали пять человек. Днем ранее под Новороссийском автобус спровоцировал ДТП с КамАЗом, в котором пострадали четыре человека.

ГИБДД Дети ДТП Полиция смерть Усть-Лабинский район

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