Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В результате ДТП с участием двух автомобилей в Усть-Лабинском районе 13 августа погибли пять человек

Авария произошла около 17 часов на 39-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Там столкнулись Opel Zafira и Hyundai Genesis. 

Жертвами аварии стали пять человек — трое взрослых и один несовершеннолетний погибли на месте, еще один ребенок скончался позже в больнице. Еще шестеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал лидером среди регионов России по количеству смертельных ДТП. Глава региона Вениамин Кондратьев ранее связал большое количество аварий в крае с большим потоком отдыхающих.

ДТП Усть-Лабинский район

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