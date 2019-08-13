Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП на Кубани
В результате ДТП с участием двух автомобилей в Усть-Лабинском районе 13 августа погибли пять человек
Авария произошла около 17 часов на 39-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Там столкнулись Opel Zafira и Hyundai Genesis.
Жертвами аварии стали пять человек — трое взрослых и один несовершеннолетний погибли на месте, еще один ребенок скончался позже в больнице. Еще шестеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал лидером среди регионов России по количеству смертельных ДТП. Глава региона Вениамин Кондратьев ранее связал большое количество аварий в крае с большим потоком отдыхающих.
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