Ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП на Кубани

В Мостовском районе 13 августа произошла автомобильная авария, в которой пострадали пять человек

ДТП случилось в 14:40 на трассе поселок Мостовской — станица Хамкетинская. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречной машиной ВАЗ-21115.

В результате пострадал водитель — виновник аварии и два его пассажира: 9-летняя девочка и 34-летний мужчина. Также травмы получили 51-летний мужчина, который был за рулем «пятнадцатой», и 43-летняя пассажирка. Пострадавшие находятся в больнице, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.