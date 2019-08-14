Ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Мостовском районе 13 августа произошла автомобильная авария, в которой пострадали пять человек

ДТП случилось в 14:40 на трассе поселок Мостовской — станица Хамкетинская. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречной машиной ВАЗ-21115.

В результате пострадал водитель — виновник аварии и два его пассажира: 9-летняя девочка и 34-летний мужчина. Также травмы получили 51-летний мужчина, который был за рулем «пятнадцатой», и 43-летняя пассажирка. Пострадавшие находятся в больнице, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Аварии с погибшими и пострадавшими на дорогах Краснодарского края происходят практически ежедневно. Как сообщали Юга.ру, 13 августа в ДТП с двумя машинами в Усть-Лабинском районе пострадали шестеро и погибли пять человек, среди них двое детей.

ГИБДД ДТП Мостовской район

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