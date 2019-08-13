«Матч ТВ» за минуту до матча «Порту» — «Краснодар» объявил, что не покажет его
Телеканал «Матч ТВ», который должен был эксклюзивно транслировать матч Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром», в последнюю минуту заявил, что трансляция не состоится
Перед началом матча в рамках программы «Все на футбол!» было включение из Порту, где корреспондент рассказал о происходящем на стадионе. Затем в студии ведущий Георгий Черданцев обсудил со своими гостями — футбольными экспертами Александром Мостовым и Игорем Корнеевым стартовые составы клубов и возможный исход игры.
На последней минуте эфира, прощаясь со зрителями, Черданцев объявил, что трансляция не состоится.
«Мне жаль, что приходится заканчивать эфир на такой немножко грустной ноте. Мы тянули до последней секунды, но к огромному сожалению вынужден я всех телезрителей огорчить, но по независящим от канала причинам мы не сможем показать матч "Порту" — "Краснодар"», — сказал ведущий.
Вместо этого телеканал включил трансляцию другого матча Лиги чемпионов — «Аякс» — ПАОК.
Ожидавшие трансляцию зрители начали возмущаться произошедшим в соцсетях.
В смысле трансляции не будет????— Ирина Дробот (@neru4naya) August 13, 2019
Вот @MatchTV просто взял и в самую последнюю секунду болтовни перед игрой объявил, что трансляция Порту-Краснодар не состоится.— Sergey Zvezda (@sergeyzvezda) August 13, 2019
Любовь, я источаю к вам сплошную любовь (нет) pic.twitter.com/vqbqfrZhGG
Нормально матч ТВ ))) Краснодар опрокинул)) да и всех нас))— ноу криминалити (@SmirnovWork) August 13, 2019
Я так понимаю вообще в России не показывают чемпиона по игре что ли?
Как раз хотел посмотреть Аякс-ПАОК! Спасибо, МатчТВ!— Смирнов (@sssmirnov) August 13, 2019
Через некоторое время на странице телеканала «ВКонтакте» появилось сообщение, что «Матч ТВ» «сам в шоке».
«Мы сами в шоке и прекрасно понимаем вашу реакцию. "Порту" выдал что-то очень странное — скоро объясним, как так вышло», — говорится в посте.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич написал в своем твиттере, что «Порту» отказался продавать права на трансляцию. В аккаунте телеканала добавили, что это произошло в последний момент.
«Что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба, и он вообще никому их не продал, а решил только в своем приложении показывать?», — написал Генич, призвав дождаться официального заявления от канала.
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