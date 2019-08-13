«Матч ТВ» за минуту до матча «Порту» — «Краснодар» объявил, что не покажет его

Телеканал «Матч ТВ», который должен был эксклюзивно транслировать матч Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром», в последнюю минуту заявил, что трансляция не состоится

Перед началом матча в рамках программы «Все на футбол!» было включение из Порту, где корреспондент рассказал о происходящем на стадионе. Затем в студии ведущий Георгий Черданцев обсудил со своими гостями — футбольными экспертами Александром Мостовым и Игорем Корнеевым стартовые составы клубов и возможный исход игры.

На последней минуте эфира, прощаясь со зрителями, Черданцев объявил, что трансляция не состоится.

«Мне жаль, что приходится заканчивать эфир на такой немножко грустной ноте. Мы тянули до последней секунды, но к огромному сожалению вынужден я всех телезрителей огорчить, но по независящим от канала причинам мы не сможем показать матч "Порту" — "Краснодар"», — сказал ведущий.

Вместо этого телеканал включил трансляцию другого матча Лиги чемпионов — «Аякс» — ПАОК.

Ожидавшие трансляцию зрители начали возмущаться произошедшим в соцсетях.