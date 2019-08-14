Факультатив по киберспорту предложили ввести в российских школах

В Институте развития интернета в августе предложили создать в школах факультативные уроки по киберспорту

Авторы инициативы считают, что основы факультатива должны быть согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но и с Федерацией киберспорта России. Игры для уроков будут выбирать, учитывая мнение школьных психологов и педагогов. Проект предполагает, что между школами и регионами будут проводить турниры.

Дополнительные занятия по киберспорту предложили проводить в нескольких школах в каждом регионе страны. Эксперимент хотят провести с 2020 по 2025 года. Представители Института развития интернета направили обращение с просьбой ввести такие факультативы министру просвещения Ольге Васильевой, сообщает RT .

Юга.ру писали, что Минспорта РФ внесло киберспорт в реестр официально признанных видов спорта летом 2016 года. Через год киберспорт включили в раздел всероссийского реестра, в котором находятся футбол, хоккей и баскетбол. Позже ведомство утвердило требования к разрядам по киберспорту.

В ноябре 2017 года в Краснодаре состоялся первый турнир по киберспорту на кубок главы города. В июле того же года краснодарское краевое отделение Федерации компьютерного спорта России получило официальный статус.