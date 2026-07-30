Компания из Краснодарского края вошла в топ-10 производителей гробов в России

Фирма из Курганинска заработала на производстве гробов почти 100 млн рублей

28 июля телеграм-канал «Похоронный траст» опубликовал рейтинг крупнейших российских производителей гробов по итогам 2025 года. Лидером отрасли стала фирма «Фаворит» из Домодедова, выручка которой от выпуска ритуальной продукции превысила 1 млрд рублей.

По данным телеграм-канала, в текущем году эта компания запустила выпуск новой линейки гробов «Модесто» из МДФ с пленочным покрытием. Такие изделия не предназначены для кремации, однако отличаются доступной стоимостью — оптовая цена начинается примерно с 6 тыс. рублей.