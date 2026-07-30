Компания из Краснодарского края вошла в топ-10 производителей гробов в России
Фирма из Курганинска заработала на производстве гробов почти 100 млн рублей
28 июля телеграм-канал «Похоронный траст» опубликовал рейтинг крупнейших российских производителей гробов по итогам 2025 года. Лидером отрасли стала фирма «Фаворит» из Домодедова, выручка которой от выпуска ритуальной продукции превысила 1 млрд рублей.
По данным телеграм-канала, в текущем году эта компания запустила выпуск новой линейки гробов «Модесто» из МДФ с пленочным покрытием. Такие изделия не предназначены для кремации, однако отличаются доступной стоимостью — оптовая цена начинается примерно с 6 тыс. рублей.
Больше 23 млн рублей без чеков:
Вторую строчку рейтинга заняла компания «Ритиз» из Московской области с годовой выручкой 385 млн рублей. Замкнул тройку лидеров петербургский производитель «Леда-Пром».
Также в десятку вошли предприятие «Джина» из Санкт-Петербурга, компания «Акрополь», новосибирская «Ирида», уральский «Арт-Ритуал», петербургский «Респект» и красноярский «Ангел-Элит».
Десятое место в рейтинге заняла компания «Элит-гроб» из Курганинска Краснодарского края с выручкой 98,5 млн рублей. По данным авторов рейтинга, ключевые сотрудники компании являются прихожанами местной общины евангельских христиан-баптистов.
Как писали Юга.ру, в марте Росстат выяснил стоимость ритуальных услуг в Краснодарском крае.