Компания из Краснодарского края вошла в топ-10 производителей гробов в России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фирма из Курганинска заработала на производстве гробов почти 100 млн рублей

28 июля телеграм-канал «Похоронный траст» опубликовал рейтинг крупнейших российских производителей гробов по итогам 2025 года. Лидером отрасли стала фирма «Фаворит» из Домодедова, выручка которой от выпуска ритуальной продукции превысила 1 млрд рублей.

По данным телеграм-канала, в текущем году эта компания запустила выпуск новой линейки гробов «Модесто» из МДФ с пленочным покрытием. Такие изделия не предназначены для кремации, однако отличаются доступной стоимостью — оптовая цена начинается примерно с 6 тыс. рублей.

Больше 23 млн рублей без чеков:

Вторую строчку рейтинга заняла компания «Ритиз» из Московской области с годовой выручкой 385 млн рублей. Замкнул тройку лидеров петербургский производитель «Леда-Пром».

Также в десятку вошли предприятие «Джина» из Санкт-Петербурга, компания «Акрополь», новосибирская «Ирида», уральский «Арт-Ритуал», петербургский «Респект» и красноярский «Ангел-Элит».

Десятое место в рейтинге заняла компания «Элит-гроб» из Курганинска Краснодарского края с выручкой 98,5 млн рублей. По данным авторов рейтинга, ключевые сотрудники компании являются прихожанами местной общины евангельских христиан-баптистов.

Как писали Юга.ру, в марте Росстат выяснил стоимость ритуальных услуг в Краснодарском крае.

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