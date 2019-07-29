Футболист «Краснодара» Игнатьев попросил помощи в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев 28 июля попросил помощи в борьбе с пожарами в лесах Сибири
Об этом 20-летний форвард написал в сторис в своем инстаграме. Футболист посвятил Сибири голы, которые он забил 27 июля в ворота «Сочи».
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«Хочется поздравить всех болельщиков "Краснодара" с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров. Созваниваюсь с семьей и друзьями из Ачинска и Красноярска. Смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос», — написал Игнатьев.
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Игнатьев родился в 1999 году красноярском Ачинске. В Краснодаре живет с 2012 года. Сначала он учился в школе ФК «Краснодар», затем играл за молодежку и дубль «быков». В основном составе «горожан» дебютировал 27 июля 2017 года.
С 22 по 29 июля в Сибирском федеральном округе пламя охватило 1,6 млн га леса. На территории восьми регионов наблюдалось задымление и запах гари. По данным на утро 29 июля, в Сибири действует 232 очага лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка — в Красноярском крае и Иркутской области, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.
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