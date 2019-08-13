В Сочи врачи удалили 97-летней пенсионерке опухоль, вросшую в мозг

В Сочи в конце июля врачи спасли 97-летнюю пенсионерку от рака, удалив ей опухоль в голове

В сочинскую горбольницу № 4 доставили 97-летнюю женщину с язвой на коже лба, которая увеличивалось в размерах. Врачи обследовали пенсионерку и выяснили, что у нее рак — опухоль проросла в кость, твердую мозговую оболочку и в сагиттальный синус, который отвечает за отток крови из головы.

Удаление опухоли длилось около трех часов. Нейрохирурги «перевязали» пораженные артерии. Кроме того, во время операции выяснилось, что объем изъязвления значительно обширнее того, что было видно на поверхности — под кожей опухоль прорастала в глубокие слои и площадь поражения была существеннее. Это повлекло за собой еще одну сложность: особенность кожи головы и апоневроза (сухожильного шлема) в том, что они регидны, то есть плохо поддаются растяжению, которое необходимо для закрытия раны.

Операция прошла успешно, первые сутки женщина находилась в реанимации, затем ее перевели в обычную палату. Спустя две недели пациентка вернулась домой, рассказали в пресс-службе минздрава Кубани.