Сочинские врачи удалили женщине опухоль с печени и ребер

Краснодарский край

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Медики сочинской больницы успешно провели операцию 47-летней женщине с новообразованием на печени

В краевую больницу № 4 в Адлерском районе Сочи поступила женщина с недомоганием, слабостью и тянущей болью в животе. Врачи выявили у нее новообразование на печени с вовлечением грудной клетки. Заболевание оказалось не онкологическим.

Хирурги решили провести радикальное хирургическое вмешательство с помощью недавно приобретенного оборудования — аргоноплазменного скальпеля и ультразвукового диссектора, рассказали 11 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Операция продлилась три часа, в итоге ткани были травмированы минимально. Хирурги установили, что причиной заболевания стал гнойник, распространившийся на два участка печени и костную ткань ребер.

Восстановительный период прошел без осложнений. Пациентку уже выписали, она чувствует себя хорошо.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в минздраве Кубани рассказали, как сочинские врачи вылечили девушку с переломом шеи.

Здравоохранение Медицина Сочи
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