В Сочи хирурги удалили женщине 14-литровую опухоль яичника

Операцию 44-летней местной жительнице провели в гинекологическом отделении краевой больницы № 4. Диагностика показала, что новообразование распространилось по всей брюшной полости.

Во время дооперационного обследования у больной выявили тромбоз и тромбоэмболию [острая закупорка кровеносного сосуда тромбом — Юга.ру] мелких ветвей легочных артерий, что могло стать опасностью во время операции, поэтому женщина сначала прошла необходимое лечение.

Удаление опухоли, в которой скопилось почти 14 литров жидкости, заняло два часа. Операция прошла успешно, через несколько дней пациентку выписали из больницы, сообщили 3 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в марте сочинские врачи удалили опухоль с печени пациентки с помощью аргоноплазменного скальпеля. В Краснодаре робот вырезал у пенсионера опухоль предстательной железы размером с теннисный мяч.