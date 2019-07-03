В Сочи хирурги удалили женщине 14-литровую опухоль яичника
Сочинские медики провели операцию по удалению новообразования объемом 14 литров
Операцию 44-летней местной жительнице провели в гинекологическом отделении краевой больницы № 4. Диагностика показала, что новообразование распространилось по всей брюшной полости.
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Во время дооперационного обследования у больной выявили тромбоз и тромбоэмболию [острая закупорка кровеносного сосуда тромбом — Юга.ру] мелких ветвей легочных артерий, что могло стать опасностью во время операции, поэтому женщина сначала прошла необходимое лечение.
Удаление опухоли, в которой скопилось почти 14 литров жидкости, заняло два часа. Операция прошла успешно, через несколько дней пациентку выписали из больницы, сообщили 3 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в марте сочинские врачи удалили опухоль с печени пациентки с помощью аргоноплазменного скальпеля. В Краснодаре робот вырезал у пенсионера опухоль предстательной железы размером с теннисный мяч.
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