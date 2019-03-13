В Краснодаре робот Да Винчи удалил у пенсионера опухоль предстательной железы размером с теннисный мяч

Краснодарские врачи удалили у пожилого мужчины опухоль предстательной железы объемом 150 куб. см

Во всех онкодиспансерах края 4 февраля проходил День открытых дверей. На прием пришел 70-летний мужчина, у него обнаружили запущенную форму заболевания, которая вызвала серьезные проблемы со здоровьем. Пенсионер рассказал врачам, что не любит ходить по больницам, поэтому не пришел раньше.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пенсионер уже выписался и чувствует себя хорошо, сообщили 13 марта в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

«Мы впервые столкнулись с такой огромной опухолью предстательной железы — объемом 150 куб. см», — рассказал заведующий онкоурологическим отделением ГБУЗ КОД № 1 Игорь Сосновский.

У мужчины диагностировали рак предстательной железы. Новообразование удалили с помощью робота Да Винчи — специального аппарата для хирургический операций.

Робота Да Винчи применяют в Краснодарском крае с конца 2014 года. Роботом дистанционно управляет врач с помощью джойстика, смотря на 3D-изображения на экране с десятикратным увеличением.

К лету 2018 года Да Винчи сделал более 1 тыс. операций.