В Краснодаре робот Да Винчи удалил у пенсионера опухоль предстательной железы размером с теннисный мяч
Краснодарские врачи удалили у пожилого мужчины опухоль предстательной железы объемом 150 куб. см
Во всех онкодиспансерах края 4 февраля проходил День открытых дверей. На прием пришел 70-летний мужчина, у него обнаружили запущенную форму заболевания, которая вызвала серьезные проблемы со здоровьем. Пенсионер рассказал врачам, что не любит ходить по больницам, поэтому не пришел раньше.
У мужчины диагностировали рак предстательной железы. Новообразование удалили с помощью робота Да Винчи — специального аппарата для хирургический операций.
«Мы впервые столкнулись с такой огромной опухолью предстательной железы — объемом 150 куб. см», — рассказал заведующий онкоурологическим отделением ГБУЗ КОД № 1 Игорь Сосновский.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пенсионер уже выписался и чувствует себя хорошо, сообщили 13 марта в пресс-службе минздрава Краснодарского края.
Робота Да Винчи применяют в Краснодарском крае с конца 2014 года. Роботом дистанционно управляет врач с помощью джойстика, смотря на 3D-изображения на экране с десятикратным увеличением.
К лету 2018 года Да Винчи сделал более 1 тыс. операций.
Как сообщали Юга.ру, ранее сочинские врачи удалили аргоноплазменным скальпелем опухоль с печени 47-летней пациентки.
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