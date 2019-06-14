«Не ссы, рожай». Посетителям поликлиник Краснодара предлагают очень странную социальную рекламу
В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах указана ссылка на сайт со специфической социальной рекламой
В редакцию портала Юга.ру обратилась московская журналистка, авторка телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Она сказала, что обнаружила кубанский сайт о медицине с очень странной социальной рекламой.
UPD от 18:25: С сайта kubmed.ru удалили раздел «Социальная реклама: без лишних слов», но у нас остались скриншоты и видео, подтверждающие, что он там был.
Мы перешли на него и удивились стилю. В разделе опубликованы графические изображения, призывающие не делать аборты, следить за своим давлением и весом, проходить вакцинацию, не пить. Однако все сопровождается специфическими картинками и фразами: «В Питере — пить, в Краснодаре — рожать», «Не ссы, рожай», «Не жди, когда о твоем диагнозе узнают в морге. Измерь давление», «Кури, бухай, рожай уродов», «Жирное не может быть здоровым», «Жирное сексуальным не бывает». На каждой картинке указан номер горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края или телефон доверия Центра охраны здоровья семьи.
Мы сходили в несколько поликлиник Краснодара и обнаружили, что ссылка на этот сайт указана на многих информационных стендах. То есть жителям города предлагают вести здоровый образ жизни при помощи социальной рекламы вроде «Кури, бухай, рожай уродов».
На сайте также опубликованы инструкции и советы о здоровье и медицине. Например, можно узнать, в каких случаях нужно вызывать скорую помощь, а в каких — идти в поликлинику, как правильно следить за своим здоровьем, как и куда жаловаться на нарушения при оказании медпомощи, как правильно сдавать анализы, как спастись от аллергии весной и летом.
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Редакция Юга.ру отправила на электронную почту ведомства запрос, в котором спросила, находится ли этот сайт в ведении министерства здравоохранения края, кто его создавал и кем поддерживается, кто отвечает за размещение информации.
Новый дизайн в краснодарских поликлиниках появился с августа 2016 года в рамках проекта «Вежливая регистратура» краевого министерства здравоохранения. По проекту созданы специальные колл-центры, где ведут запись к специалистам. Также можно получить талон на посещение врача через интернет или инфомат, которые устанавливают в холлах поликлиник. Специалисты регистратуры принимают пациентов, которым нужна экстренная помощь, сообщало «Общественное телевидение России».
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Посетителям поликлиник Краснодара предлагают очень странную социальную рекламу
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