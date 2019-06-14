«Не ссы, рожай». Посетителям поликлиник Краснодара предлагают очень странную социальную рекламу

В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах указана ссылка на сайт со специфической социальной рекламой

В редакцию портала Юга.ру обратилась московская журналистка, авторка телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Она сказала, что обнаружила кубанский сайт о медицине с очень странной социальной рекламой.

UPD от 18:25: С сайта kubmed.ru удалили раздел «Социальная реклама: без лишних слов», но у нас остались скриншоты и видео, подтверждающие, что он там был.

Мы перешли на него и удивились стилю. В разделе опубликованы графические изображения, призывающие не делать аборты, следить за своим давлением и весом, проходить вакцинацию, не пить. Однако все сопровождается специфическими картинками и фразами: «В Питере — пить, в Краснодаре — рожать», «Не ссы, рожай», «Не жди, когда о твоем диагнозе узнают в морге. Измерь давление», «Кури, бухай, рожай уродов», «Жирное не может быть здоровым», «Жирное сексуальным не бывает». На каждой картинке указан номер горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края или телефон доверия Центра охраны здоровья семьи.