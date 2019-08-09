Глава Адыгеи призвал использовать бренды «Адыгейский чай» и «Адыгейский сыр» для развития агротуризма

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов оценил значимость нового федерального закона о региональных брендах, который президент РФ подписал в конце июля

Новый закон придаст импульс продвижению товаров под маркой «Адыгейский чай» и «Адыгейский сыр» и положительно повлияет на имидж республики. Об этом глава Адыгеи заявил во время посещения чайных плантаций Адыгейского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур» (ФГБНУ ВНИИЦиСК).

В центре занимаются изучением и выращиванием морозостойких чайных растений, произрастающих в предгорной зоне республики. 12 марта республиканский филиал ВНИИЦиСК получил свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский чай».

НМПТ защищает и новый закон, который вводит понятие «географическое указание» как обозначение, идентифицирующее товар, характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Исключительное право на географическое указание действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на него в Роспатент, при этом срок может быть продлен по заявлению правообладателя — каждый раз на десять лет.

Исключительным правом в Адыгее обладают два вида товаров — адыгейский сыр и адыгейский чай. Продукты под этим брендом могут быть получены только из сырья, произведенного в Адыгее.