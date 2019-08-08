В Адыгее для туристов открыли чайные туры со сбором самого северного в мире чая

В Адыгее туристам предлагают эксклюзивные программы с посещением плантаций самого северного в мире чая, где сейчас идет очередной сбор урожая

Чайные туры состоят из нескольких частей: посещение музея, чайных плантаций, места переработки и чаепитие. При этом программа формируется по желанию туристов, сообщил порталу Юга.ру замдиректора по научной работе Адыгейского филиала Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур (ВНИИЦиСК) Борис Корзун.

Он рассказал, что туристы увидят насаждения чая, опытные участки которого были заложены в 1938 году. Эксперимент оказался удачным, со временем были расширены площади чайных плантаций, возделываемые в живописных местах Адыгеи специалистами Адыгейского филиала ВНИИЦиСК. Они находятся в предгорье на высоте 550 метров над уровнем моря, в районе поселка Цветочного Майкопского района. Путь к ним лежит с набором высоты, можно добраться на автотранспорте, но спуститься уже пешком.

На плантациях туристы смогут поучаствовать в сборе чае. В этом году он начался в мае, продлится до сентября и проводится в несколько периодов — по мере вырастания побегов. С каждого куста в сезон собирают по 2-3 кг чая. Чтобы собрать 1 кг, нужно сорвать около 2,5 тыс. побегов. По мере их появления происходит четыре-пять сборов за сезон.

«В награду после подъема туристы получат необычайное по красоте зрелище — вечнозеленые плантации самого северного в мире и самого высокогорного в России чая, который выдерживает морозы до -16 градусов при полном закаливании растения и до -30 при снежном покрове», — отметил Борис Корзун.

Эти характеристики, по его словам, влияют на состав чая, его аромат, цветовую гамму. Хороший чай при правильном заваривании должен быть янтарного цвета, ароматным и прозрачным. Еще один критерий — терпкость, которая должна ощущаться во рту около 7-10 минут после чаепития.

Также желающие могут посетить музей Адыгейского филиала ВНИИЦиСК. Здесь им расскажут об агротехнике чая, позволяющей возделывать одну из самых почитаемых человечеством культур в нетрадиционных условиях Кавказа, о видовом многообразии генофонда филиала.