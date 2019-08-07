Букмекеры назвали «Порту» фаворитом матча с «Краснодаром»

Первая игра 3-го квалификационного раунда состоится на арене «Краснодар», стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00. На матче ожидается аншлаг: накануне «горожане» объявили, что болельщики раскупили все билеты, на трибунах ожидается 35 тыс. 74 болельщика. Те, кто не попадет на стадион, смогут посмотреть поединок в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Черно-зеленые подходят к этому матчу с двумя победами, одним поражением и одной ничьей в официальных матчах. Гости в последних четырех играх трижды праздновали победу и один раз проиграли, однако все эти встречи были товарищескими.

В еврокубковом матче не выступят два футболиста «Краснодара» — Юрий Газинский и Виктор Классон, которые получили травмы, когда находились в расположении сборных своих стран. У португальцев из‑за повреждений не выйдут на поле голкипер Диого Кошта и хавбек Мамаду Лум.

Кроме того, главные тренеры обеих команд Сержиу Консейсау и Мурад Мусаев из‑за дисквалификации не смогут присутствовать на тренерской скамье.

Бывший футболист «Порту», российский тренер Дмитрий Аленичев назвал португальцев фаворитами противостояния, пишет RT. При этом экс-наставник «быков» Игорь Шалимов считает, что его российский клуб сможет побороться за победу, так как «Порту» еще не начал сезон.

Букмекерские конторы примерно равно оценивают шансы на все три варианта исхода матча, однако победа больше у гостей. По данным на сайте «Рейтинг букмекеров», в процентном соотношении вероятность победы «Порту» — 37%, «Краснодара» — 33%, ничья — 30%.