Арестован армавирец, бросивший гранату в дом бывшей жены

В Армавире взяли под стражу 39-летнего местного жителя, который 3 августа бросил гранату в дом бывшей супруги

Местная жительница сообщила в полицию, что поссорилась с бывшем мужем, после чего он бросил в ее дом гранату, и она взорвалась. В комнатах в это время находились двое взрослых и трое детей, они не пострадали. Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело.

Армавирцу предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.