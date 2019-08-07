Арестован армавирец, бросивший гранату в дом бывшей жены
В Армавире взяли под стражу 39-летнего местного жителя, который 3 августа бросил гранату в дом бывшей супруги
Местная жительница сообщила в полицию, что поссорилась с бывшем мужем, после чего он бросил в ее дом гранату, и она взорвалась. В комнатах в это время находились двое взрослых и трое детей, они не пострадали. Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело.
Армавирцу предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Тихорецке мужчина после освобождения из колонии бросил гранату в окно дома своей бывшей девушки и ее брата. Суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима.
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