В Анапе снова запретили купаться на всех пляжах
В Анапе 5 августа продлили запрет на купание в море из-за шторма
Запрет связан со штормом и сильным донным течением. Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы.
Как писали Юга.ру, 4 августа в регионе объявили экстренное предупреждение по непогоде: ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Кроме того, 4 августа в станице Голубицкой произошел пожар на базе отдыха «Антей», а сильный шторм прервал фестиваль «Тамань — полуостров свободы».
5 августа в крае продолжает действовать экстренное предупреждение из-за ливней и шторма.
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