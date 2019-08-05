В Анапе снова запретили купаться на всех пляжах

В Анапе 5 августа продлили запрет на купание в море из-за шторма

Запрет связан со штормом и сильным донным течением. Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы.

Как писали Юга.ру, 4 августа в регионе объявили экстренное предупреждение по непогоде: ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Кроме того, 4 августа в станице Голубицкой произошел пожар на базе отдыха «Антей», а сильный шторм прервал фестиваль «Тамань — полуостров свободы».

5 августа в крае продолжает действовать экстренное предупреждение из-за ливней и шторма.